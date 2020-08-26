Sıcak kazan ve pekmez Samsun simidini vazgeçilmez yapıyor

Samsun'un tescilli lezzetlerinden birisi olan Samsun simidi, sıcak kazanda yapılması ve diğer özellikleriyle diğer illerde yapılan simitlerden 1 adım öne çıkıyor.

Malzemesinden pişirilmesine kadar bir takım değişiklikler gösteren Samsun simidi, lezzet olarak da diğer simitlerden çok büyük farklılık gösteriyor. Samsun simidinin mayası olabildiğince az ve mayalanma süresi kısa tutuluyor. Yarı sert hamur, sıcak dut pekmezi kazanında karıştırılarak, bol miktarda susam kullanılmasının ardından fırına atılıyor. Lezzet ve görüntü olarak diğer illerde ve ülkelerde yapılan simitlere benzemeyen Samsun simidi, yurt dışından ve şehir dışından gelen turistler tarafından da oldukça beğeniliyor.

“Samsun simidi sıcak dut pekmezi kazanında, diğerleri ise soğuk kazanda yapılıyor”

Samsun simidine lezzet katan etmenleri aktaran 20 yıldır Samsun'da simit yapan Ayhan Bozdoğan, “Samsun simidi dut pekmezi ile yapılır. Hamura kıvamı verildikten sonra yuvarlak şekilde bağlıyoruz. Daha sonra da kaynar dut pekmezi kazanına atıyoruz. Burada biraz tutulduktan sonra bol miktarda susam ekleyerek fırında pişiriyoruz. Diğer bölgelerde yapılan simitler soğuk pekmez kazanına atılıyor. O yüzden Samsun simidi gibi çıtır ve lezzetli olmuyor. Sıcak kazan başka bölgelerde de denendi ama Samsun'daki gibi lezzetli olmadı. Soğuk kazanda yapılan simitler yumuşak olur. Samsun simidinden daha çok sütlü simide benzer” dedi.

“Samsun'da simide ‘Susamlı İskender' derler”

Bursa'nın İskenderi olduğu gibi Samsun'da da bolca tüketilen Samsun simidine ‘susamlı İskender' denildiğini ifade eden vatandaşlar ise “Birçok ilde simit yedik. Samsun simidinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadık. Samsun simidi taze ve çıtır oluyor. Samsun'da meşhur bir laf vardır. Burada simide, ‘susamlı İskender' derler” diye konuştular.

Simit satan seyyar satıcılar ise Samsun simidine özellikle yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Coğrafi işaret olarak da 20 Mart 2017 tarihinde 176 sayılı kararla mahreç türünde tescillenmiş olan Samsun simidini özel kılan en önemli özelliği ise sıcak çay ve peynir eşliğindeki dost sohbetlerinde tüketilmesi.