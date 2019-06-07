Sıcak kemoterapi ile tümöral hücreler daha iyi yok ediliyor

Dr. Nurullah Burak Korkmaz, sıcak kemoterapi yöntemi ile kanserli hücrelerin normal hücreler kadar ısıya dayanamadığı ve ısıtılmış ilaçların doğrudan karın tümörlerine verilmesi sonucu ile tümöral hücreleri daha iyi yok ettiğini söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Dr. Nurullah Burak Korkmaz, sıcak kemoterapi (HIPEC) konusunda bilgi verdi. HIPEC'in kanserin karın bölgesinde ileri evrede yayıldığı ancak karın dışına yayılmadığı kişiler için bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Korkmaz, “Cerrahi işlem sonrasında doğrudan karnın içine gönderilen oldukça konsantre bir sıcak kemoterapi tedavisidir. Vücudu dolaşan sistemik kemoterapi verilmesinin aksine oldukça konsantre sıvının direk kanser hücrelerine uygulanması işlemidir. Sıcak kemoterapi tedavisinde solüsyonun ısıtılması kemoterapi ilaçlarının tümörler tarafından emilimi arttırabilir. Cerrahi işlem sonrası karında kalan mikroskobik kanser hücrelerini yok edebilir. Sıcak kemoterapi kanserli hücrelerin normal hücreler kadar ısıya dayanamadığı ve ısıtılmış ilaçların doğrudan karın tümörlerine verilmesi sonucu ile tümöral hücreleri daha iyi yok ettiği göz önüne alınarak uygulanan bir yöntemdir” dedi.

Hangi kanser türlerinde uygulanır?

HIPEC'in hangi kanser türlerinde uygulanabileceği hakkında bilgi veren Korkmaz, “Yumuşak doku sarkomları, over kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, apendisk kanseri, wilm tümörleri, böbrek bezi kanserleri, dermotolojik küçük hücreli tümörler, karın boşluğundaki diğer kanserlerin tedavisi için uygulanır. Bu işlemdeki amaç yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmak için kullanılan kombine işlemlerdir” diye konuştu.

HIPEC nasıl uygulanır?

Hastanın sıcak kemoterapi tedavisi olmadan önce karın içindeki görünür tümörlerin çıkarılması için sitoreduktif cerrahi uygulandığını kaydeden Korkmaz, “Sitoreduktif cerrahi yardımıyla çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. İnce bağırsak, pankreas ve yumurtalıklar gibi metaztatik hastalıklara sahip organlar çıkarılır. Geçmişte kolon kanseri için zaten bir bağırsaktan parça alma veya tümörü doku çıkarma işlemi yapıldı ise hipekten maksimum etki sağlamak için sitoreduktif ameliyatına ihtiyaç vardır. Mümkün olduğunca çok sayıda tümör çıkardıktan sonra hastaya genel anestezi altında iken çıkardıktan sonra HIPEC işlemi başlar. Hipertermi sıcak anlamına gelmektedir. Sıcaklık kaynama noktasına değil ancak vücut sıcaklığından daha sıcaktır. Kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak vücuda verilmesi ile ilacın potansiyel etkisi artmaktadır. Böylece ısıtılan sterilize edilmiş kemoterapi solüsyonu kanser hücrelerine nüfuz ederek karın içine gönderilir. 41-42 derece arasında banyo sıcaklığındaki solüsyon yaklaşık bir buçuk saat boyunca karın içine yayılır. Sonrasında solüsyon karından boşaltılır ve kesi kapatılır” şeklinde konuştu.

Avantajları

HIPEC'in avantajları hakkında da bilgi veren Korkmaz, “Standart kemoterapiden daha etkili daha güvenli ve yüksek bir kemoterapi konsantrasyonu sağlanmasına yardımcı olur. Yüksek doz kemoterapiye imkan verir. Vücudun geri kalanının kemoterapiye maruz kalmasını en az seviyeye indirir. Kemoterapi ajanı sıcak etkisi ile tümör hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.