Şiddetli karın ağrısı, safra kesesi iltihabı olabilir

Dr. Özlem Karaca Ocak, şiddetli karın ağrısının safra kesesi iltihabı olabileceğini ifade ederek, "Safra kesesi iltihabının en önemli belirtisi karın özellikle sağ üst tarafında ağrıdır" dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, safra kesesi taşı ve çamuruna bağlı olarak gelişen safra kesesi iltihabın oluşturduğu, şikayetlerin kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle şiddetli karın ağrısı ile devam eden sağlık sorununun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk gibi belirtilerin safra kesesi iltihabı olarak kişide belirti gösterdiğine dikkat çeken Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Karaciğerin hemen altında, karaciğerden salgılanan safra sıvısını depolayan ve gerektiğinde bağırsağa iletimini sağlayan bir organ olan safra kesesindeki safranın kimyasal yapısındaki dengesizlikler sonucu safra taşları oluşur. Kese içinde oluşan taş veya çamur safra kesesi kanalı ağzına oturur ve safra kesesinin içindeki safranın boşalmasına izin vermez ve kanalı tıkar. Safra kesesi şişer, gerilir. Kese duvarında ödem gelişir ve kanlanması bozulmaya başlamasıyla iltihap oluşur. Safra kesesi iltihabının en önemli belirtisi karın özellikle sağ üst tarafında ağrıdır. Genellikle yemeklerden sonra olur. Midenin üzerine bastırılınca da ağrı hissedilir. Ağrının sırta ve omuza doğru vurması tipik özelliğidir. Ağrıya sıklıkla bulantı, şişkinlik hazımsızlık, bazen de yanma, ekşime, gibi şikayetler eşlik edebilir” diye konuştu.

İlaç tedavisinden sonra operasyon

Tedavi sürecinden de bahseden Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, şunları söyledi:

“Safra kese sorunlarında hastalarda genel olarak şişkinlik, hazımsızlık, yağlı yemeklere tahammülsüzlük, yemeklerden sonra bulantı gibi dispeptik yakınmaları olur ve sağ üst tarafta karın ağrısı olur. Ani gelişen safra kesesi iltihabının ağrısı bir süre sonra kendi kendine geçebilir. Ancak hastada hiçbir iltihap belirtisi görülmese, sadece safra kesesi taşlarına rastlansa bile en çok tercih edilen tedavi yöntemi kolesistektomidir. İlaç tedavisi sadece safra kesesi iltihabının belirtilerini dindirir. Hastaya sıvı, antibiyotik ve ağrı kesici verilir. Bu hastalarda ultrasonografide safra kesesinde taş, çamur, iltihap saptanması durumunda kapalı dediğimiz laparoskopik olarak safra kesesi ameliyatı yapılır. Bu süreçleri detaylı olarak uzman doktor hastaya bilgi olarak vermektedir.”