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Şiddetli rüzgardan üzerlerine tabela düşen anne-oğul yaralandı

Samsun’da aniden bastıran şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü tabela anne ile oğlunun üzerine düştü.

Samsun'da aniden bastıran şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü tabela anne ile oğlunun üzerine düştü. Yaralanan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerinde bulunan bir börekçi dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar şehirde çatıları uçurdu ve birçok ağacı devirdi. Okuldan çocuğunu alıp evine gittiği öğrenilen Tuğba Apaydın (40) ile 8 yaşındaki oğlu Aras Kerem Apaydın birlikte börekçiye gidip börek alıp kaldırım üzerinde yürürken şiddeti rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan börekçinin tabelası anne-oğulun üzerine düştü. Bir anda kendilerini yerde bulan anne ve oğlu yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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