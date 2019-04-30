Sıfır atık liderleri OMÜ için sahadalar

Kaynakların doğru ve verimli kullanılması, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, israfın önlenmesi, çevre ve doğaya karşı farkındalık ve duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin öncülüğünde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Sıfır Atık Eğitimi ilk meyvesini verdi.

Eğitime farklı fakültelerden katılan öğrenciler, aralarında organize olup üniversitenin diğer birimleriyle eşzamanlı olarak fakültelerinde mıntıka temizliği yaptılar. Fakülte dekanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personel ve gönüllü öğrenciler, sıfır atık liderleri önderliğinde fakülte bahçelerindeki atıkları cinslerine göre ayırarak topladılar.

Etkinliğe, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi'ndeki Sıfır Atık Liderleri etkinliğe başlamadan önce ortak mesaj yayınladılar; 'Atık yönetimi davranış şekline dönüşmeli'.

Ekip adına açıklama yapan Turizm Fakültesi'nden lider Emre Candan, “Atık yönetimi davranış şekline dönüşmeli. Sıfır atığın ayırma kaplarıyla, plastik ve kâğıtların toplanmasıyla sınırlı kalmamalı. Biz öğrenciler olarak fakültelerimizde bu akımı başlattık. Üniversitenin de bu konuda lider ve sürücü kuvvet olması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitemizin eşsiz güzellikteki kampüsün kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hayran kalınan kampüsümüz, ne yazık ki atıklarla çöplerle kirletiliyor. Doğaya zarar vermeyen, atıklarını geri dönüştürebilen, kendi enerjisini üreten bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Şöyle bir örnek vermek gerekirse; bir ton kâğıdın geri dönüşüme kazandırılması 17 ağacı kurtaracak ve 177 kg daha az sera gazının üretilmesini sağlayacak. Bununla birlikte 4 bin 100 kw'lık elektrik enerjisi tasarrufu sağlanacak. Bu örneği cam, plastik gibi atıklarla zenginleştirdiğimizde ve kazanımlarımızı hesap ettiğimizde ortaya büyük bir miktar çıkıyor. Son olarak kendi atığımızı yönetmeyi başarabildiğimiz zaman bu konuda pek çok problemi çözeceğimize, davranış şeklimizi düzelterek geliştirebileceğimize inanıyoruz” dedi.