Sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 ton değerlendirilebilir atık, ekonomiye kazandırıldı.

Kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 52 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Genel müdürlük hizmet binasında başlayan ve devamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illeriyle yaygınlaşan sıfır atık projesinin uygulaması ile elde edilen sonuçlar yüz güldürdü. YEDAŞ genelinde değerlendirilebilir atık olan 46 ton kağıt-karton, 4 ton plastik, 2 ton cam atığı ayrıştırdı.

782 ağacın kesilmesi önlendi

Yeni uygulamayla YEDAŞ, çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirmesini amaçladı. Bu kapsamda genel müdürlük ve il müdürlükleri hizmet binalarındaki ofislerden çöp kovaları kaldırıldı, bu sayede çalışanların atıklarını geri dönüşüm kumbaralarına ayrıştırarak atması sağlandı. Proje sayesinde sadece kağıtların yeniden dönüşümüyle 782 ağacın kesilmesi önlendi. 8366 kg sera gazı salınımı, 65 varil petrol, 211780 Kwh ve 127 metre küp depolama alanı kazancı elde edildi.

“Her atık çöp değildir”

Genel Müdür Hasan Yasir Bora, “Çevre Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında çevrenin korunması geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar neticesinde belgemizi almış olduk. Sadece atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmadı, bu sayede enerjinin boşa kullanılması da önlendi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem genel müdürlük binamızda hem de bağlı bulunduğumuz 5 ilde sıfır atık uygulamasında şirket olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Çevreye verdiğimiz değeri sürdürülebilirlik anlayışımız ile devam ettirip, sıfır atık projemiz ile ekonomimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği olan doğaya, zarar veren atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdık ve personelimizi geri dönüşüme teşvik ettik. Şirketimizde atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Türkiye`de çok az elektrik dağıtım şirketinin sahip olduğu sıfır atık belgesini aldık” dedi.