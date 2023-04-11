Sıfır Atık'ta öncü ilçe Terme

Terme Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi uygulaması kapsamında 'Sıfır Atık Belgesi'ni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında “Sıfır Atık Yönetmenliği”nde belirlenen tüm kriterleri yerine getiren Terme Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Hem çevreye hem ekonomiye büyük katkı

Terme Belediyesi, sıfır atık projeleri ile gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları ile hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarında çevre mühendisi tarafından geri dönüşümün önemi başta olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri devam ederken, birinci sınıf atık getirme merkezi kuruldu. 4 adet mobil atık getirme merkezi, eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç kutusu, 18 adet Ambalaj atık kumbarası,27 adet kıyafet kumbarası, 301 adet iç mekan sıfır atık seti, 225 adet iç mekan atık pil kutusu, 50 adet İkili sistem Mavi geri dönüşüm konteyneri ve benzeri birçok geri dönüşüm materyali de cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Tüm çalışmalar daha temiz bir dünya için

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında daha önce açılışını yaptığımız ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi' ile atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, hem doğamızı koruyor hem de ekonomiye katkı sağladık. Katı Atık Getirme Merkezimiz kendine özgü konsepti ile bir ilk oldu. İlçemizdeki tüm okulları ve çocuklarımızı Atık Merkezimizdeki parkımızda ağırlıyoruz, sıfır atık ve geri dönüşümün önemini yerinde göstererek, çevre bilinci aşılıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirerek ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandık. Yaptığımız tüm çalışmalar geleceğe daha temiz bir Terme ve dünya bırakmak için” dedi.