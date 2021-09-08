Sigara içmek pankreas kanseri riskini ikiye katlıyor

Dr. Serdar Yol, “Sigara hastalıkla doğrudan ilişkili olup, riski 2 kat artırır” dedi.

En hızlı yayılan kanser türlerinin başında gelen ve 45 yaşın altında da rastlanan pankreas kanseri, alkol tüketen ve aşırı kilolu olan insanlar ile diyabet hastalarında daha sık görülüyor. Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında pankreas kanserinin ilk sıralarda yer aldığını işaret eden Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Serdar Yol, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Görülme yaşı ortalama 69

Pankreas kanserinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 28 bin kişide görüldüğünü ve bunların yüzde 90'a yakınının kaybedildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Serdar Yol, “Pankreas kanserleri ülkemizde de tüm kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Genellikle hızlı yayılım gösteren hastalığın görülme yaşı ortalama 69 olarak biliniyor. Cerrahi, medikal ve radyasyon tedavilerindeki gelişmelere rağmen, çok erken dönemde tespit edilmezse bu kanser türünde hayatta kalma oranı çok düşüktür. Tedavi; onkolog, gastroenterolog, pankreas cerrahı, girişimsel radyolog ve palyatif (hafifletici) bakım uzmanından oluşan deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Pankreas kanseri ameliyatları, cerrahinin en zor ve en sorunlu ameliyatlarından olup, özellikle ameliyat sonrası dönemde çıkabilecek komplikasyon riskleri nedeni ile hem cerrah, hem de hastane imkanları yeterli özellikte olmalıdır” diye konuştu.

Erken teşhiste cerrahi kullanılabilir

Pankreas kanseri hastalarının sadece yüzde 20'sinde tedavi edici cerrahi şansı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serdar Yol, "Pankreas kanserli hastaların çoğu uzak organlara erken kanser yayılımı veya yaygın lokal tutulum nedeni ile tedavi edici cerrahiye aday değildir. Bu hastalar için ağrıyı giderici ve daha rahat bir dönem geçirmelerini amaçlayan cerrahi girişimler yapılır. Genel duruma ve beraberindeki hastalıklara bağlı olarak pankreas kanserinin vücutta diğer organlara yayılım gösterdiği hastalarda ortalama yaşam süresi 3 ile 6 ay arasındadır. Hastalık bölgesel bir yayılım gösterdiyse, bu süre genellikle 6 ile 10 ay arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

İştahsızlık, kilo kaybı ve yavaş gelişen sarılığa dikkat

Prof. Dr. Serdar Yol açıklamasını şöyle tamamladı:

"Pankreas kanseri erken evrede belirti vermediği için önlem almak da zor oluyor. Hastalık bulgu vermeye başladıktan sonra tarama testleriyle teşhis edilebilir. Beslenmenin, çevresel faktörlerin ve genetik özelliklerin pankreas kanseri üzerindeki etkisi; sigara içmenin oluşturduğu etkiye oranla daha azdır. Sigara hastalıkla doğrudan ilişkili olup, riski 2 kat artırır. En temel bulguları bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, mide çıkışında tıkanıklık, yavaş gelişen sarılık ve ağrıdır. Pankreas kanserine bağlı olarak görülebilen ve sırta vuran ağrı, genellikle hastalığın bölgesel yayılımının habercisidir. Hastalığın daha az görülen bulguları, ‘3 D' olarak tanımlanabilecek; diyabet (şeker hastalığı), ishal ve depresyondur."