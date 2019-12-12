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Sığırcıkların dansı görenleri hayran bıraktı

Samsun’da şehir merkezinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Samsun'da şehir merkezinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.


Samsun'da son günlerde gökyüzünü bir siyah bulut gibi kaplayan binlerce sığırcık kuşu kanat çırpıyor. Yaptıkları ahenk dolu hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Samsun semalarında doyumsuz görüntüler oluşturdu.


Birbirine çarpmadan uçarak bir ayrılıp sonra toplanarak eşsiz manzaralar oluşturan sığırcık kuşları kimi zaman bir deniz dalgasını kimi zaman kocaman bir kalp şeklini andırdı. Sesleri ve yaptıkları hareketlerle adeta mutluluk saçan kuşlar gökyüzünde dans edercesine uçtu. Her yıl yalnızca birkaç gün için yaşanan bu nadir olaya tanıklık etmek isteyen Samsunlular ise bir an için bile gökyüzüne bakmaktan gözlerini alamadı. Bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları cep telefonları ile anı kaydetti.

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