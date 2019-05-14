“Sihirli Kitap” çocuk oyunu

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, "Sihirli Kitap" adlı çocuk oyunu Samsun'da sahnelendi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen sahnelenen oyunu Nesrin Kazankaya kaleme aldı ve Ömer Eryiğit yönettiği. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncularının oynadığı tek perdelik oyunda, parkların kalmadığı bir şehirde binaların arasında oynamaya mahkum edilmiş çocukların sihirli bir kitap bulmalarıyla masal kahramanlarına dönüşerek masallarla tanışmasının hikayesi anlatıldı.