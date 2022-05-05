Silahı temizlerken kazara çocuğunun ölümüne sebep olan baba serbest bırakıldı

Samsun'da evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan baba, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kurşun 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak çocuk hayatını kaybetti. Bayram günü büyük acı yaşayan aile gözyaşlarına boğuldu. Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmada ifadesi alınan acılı baba, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.