Silahla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun'da kavgada bir kişinin kafasından silahla vurularak ağır yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta egzoz patlatarak geçen bir araçla ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem M.'nin (39) tabancayla ateş açması sonucu Onur Y. (30) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Onur Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Adem M. ve yanında bulunan Ü.M. (30), B.M. (23) ve U.M. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem M. mahkemece tutuklanırken, Ü.M., B.M. ve U.M. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.