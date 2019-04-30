Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün saat 17.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.G.(29) sol bacağının baldırından ve sol ayağının topuğundan yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı olayını gerçekleştiği iddia H.B.'yi (20) saat 01.30 sıralarında İlyasköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına aldı.

Silahlı saldırının, başka bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının husumeti üzerine meydana geldiği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan H.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.