İhlas Haber Ajansı

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Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de cuma gecesi saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ö.G. bacağından yaralandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen K.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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