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Silahla bir kişiyi yaralayan mimar adliyeye sevk edildi

Samsun’da silahla bir kişiyi yaralayan mimar, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan mimar, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesinde dün akşam meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan E.P. (35), sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen mimar Y.K. (27), polis tarafından gözaltına alındı. E.P. ile mimar Y.K.'nin birlikte daha önce çalışma yaptıkları ve aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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