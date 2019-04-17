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Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 11 Nisan'da saat 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.K. sol dizinden yaralanarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.E.T. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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