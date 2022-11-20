Silahla bir kişiyi yaralayıp kaçmak isteyenlerin aracı kazada alev alev yandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçmak isteyen şahısların içinde bulunduğu otomobil, olay yerinde virajı alamayarak yoldan aşağı yuvarlandı. Kaza yapan araç alev alev yandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ş.Ç., evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırganların içinde bulunduğu U.F. (29) idaresindeki 55 SN 481 plakalı otomobil, olay yerinden kaçmak isterken virajı alamadı ve yoldan aşağı yuvarlanıp alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi kaçmayı başarırken, otomobil ise alevlere teslim oldu. Silahlı saldırıda yaralanan Ş.Ç., özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Polis ekipleri olay yerinde 4 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. Kimliği belirsiz silahlı saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.