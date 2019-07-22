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Silahla oynarken kazara arkadaşını vuran genç serbest bırakıldı

Samsun’da tabanca ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaralayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tabanca ile oynarken birlikte içki içtiği arkadaşını kazara yaralayan genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda boş arazide akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte alkol tüketirken S.Y. (21) tabancası ile oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun E.G 'nin (24) sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.Y. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.Y., çıkartıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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