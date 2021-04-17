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Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Samsun’da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana gelen olayda G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olaydan sonra G.A, kadının oğlu C.A. ve eşi H.A. bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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