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Silahla yaralama olayının firarisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 1 kişiyi silahla yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişiyi silahla yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı.


2 ay önce Tabakhane Mahallesi Bulvar Caddesi'nde meydana gelen olayda S.K., silahla Y.B'ye ateş ettikten sonra olay yerinden otomobil ile kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Y.B. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari S.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu üzerinde 1 adet ruhsatsız silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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