İhlas Haber Ajansı

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Silahla yaralama suçundan 5 ay kaçıp teslim olan şahıs tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayıp 5 ay kaçtıktan sonra polise teslim olan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp 5 ay kaçtıktan sonra polise teslim olan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Oğuztürkleri Sokak'ta 7 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç., iş yerine gelip kendisine bıçakla saldırdığını iddia ettiği O.B.'yi (24) tabancayla yaraladı. S.Ç. olaydan sonda kaçtı.


5 ay boyunca kaçan S.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


S.Ç.'nin adliye çıkışı polis aracına götürülürken, "Vurmaya gelen vurularak gitti" demesi dikkat çekti.

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