Silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Yörükler Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.İ.A. ile S.A. isimli şahısların aralarında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. H.İ.A. üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile S.A.'ya ateş etti. Aldığı kurşunla yaralanan S.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine Hastanesine sevk edildi. H.İ.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.