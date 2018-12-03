Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.(39) tartışma sonucu M.A.'yı(42) her iki ayağından yaraladı. Olayda sonra kaçan E.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.