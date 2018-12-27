Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın önünde Fevzi A.'ya silahla ateş açan Ferhat A.(24), onu bacağından yaralayıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ferhat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ferhat A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.