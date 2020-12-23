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Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.A.(26) sol dizinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen G.A.'yı (32) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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