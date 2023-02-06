Silahla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir restoranda 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, 8 gün önce gece Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesindeki bir restoranda çıkan tartışmada H.A. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği U.U. ve U.A. yaralanmıştı. Olay sonrası kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı Tabakhane Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.