Silahla yaralama zanlısı tutuklandı

Samsun'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kiralama işi yapan K.F., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı C.G.'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden C.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.