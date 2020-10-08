İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla yaralamaya 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ş. (22) bacaklarından yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan E.Ş., evinde oturduğu sırada önceden tanıdığı K.A.'nın (21) kendisine telefon açarak evin önüne çağırdığını, tek başına gittiğinde aralarında husumet bulunan A.K.'nin (21) ateş ederek kendisini vurduğunu söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili K.A. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.