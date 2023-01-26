Silahla yaralamaya 1 tutuklama daha

Samsun'da silahlı yaralama olayıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan M.Y.Ç.(23) sağ ayağı ile sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.E., B.K., A.A., S.A. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., E.K., A.A. ve E.E. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayda tabancayla ateş ettiği tespit edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın firari şüphelisi olan ve olay sırasında tüfekle ateş ettiği ileri sürülen 19 yaşındaki D.K. de gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. de tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.