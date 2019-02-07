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Silahla yaralamaya 1 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan K.B.(28), karnından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan K.B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganların tabancasından çıkan kurşun park halindeki otomobile de isabet ederek maddi zarar verdi.


Yaralı K.B.'nin de kendisine tabancayla ateş açanlara tabancayla karşılık verdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili K.B.'yi yaralayan M.A.Y.(21) ve B.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan M.A.Y. ve B.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.B. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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