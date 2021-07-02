İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.A.(28) sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.U.(23) ve S.Ö.'yu(23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.U. ve S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.