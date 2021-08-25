İhlas Haber Ajansı

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Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.(26) dizinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili R.O.B.(28) ve M.K.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan R.O.B. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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