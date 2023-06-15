İhlas Haber Ajansı

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Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da parkta bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da parkta bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Korupark'ta 3 gün önce gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.Ö. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.İ. ve olay sonrasında yanında bulunan O.K. kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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