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Silahla yaralamaya 4 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.T. bacağının 2 yerinden yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 20 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak silahlı saldırı olayının şüphelileri H.A., N.A., T.T. ve Y.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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