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Silahla yaralamaya 5 gözaltı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayıp darp edilen S.C.(25) dizinden tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.C. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayda silah kullandığı ileri sürülen R.S. ve darp olayına karışan M.B., S.B., K.B. ve A.U.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

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