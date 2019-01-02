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Silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan D.K.(21) bacaklarından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.Ş.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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