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Silahla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Y.(30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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