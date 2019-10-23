Silahla yaralamaya gözaltı

Samsun’da silahla yaralama olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da silahla yaralama olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.K. bacaklarından yaralanırken hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.A.'yı (45) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.