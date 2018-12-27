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Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın önünde Fevzi A.'ya silahla ateş açan Ferhat A.(24), onu bacağından yaralayıp kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ferhat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan Ferhat A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ferhat A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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