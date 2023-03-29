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Silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.K. (32) sol dizinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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