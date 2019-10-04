İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla yaralanan şahıs, hakkında hapis cezası ortaya çıkınca tutuklandı

Samsun’da silahlı saldırıda yaralanan bir genç hakkında hapis cezası olduğu ortaya cıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan bir genç hakkında hapis cezası olduğu ortaya cıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki motosiklette bulunan E.K., sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.A., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis hastaneye kaldırılan Y.E.A.'nın "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.E.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.E.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.