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Silahla yaralanmadan 4 gözaltı

Samsun’da bir kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. silahla 3 yerinden yaralandı. E.Ö.'nün kazara vuruldu iddia edildi ve yaralı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K., O.A., E.G. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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