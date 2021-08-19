Silahlı kavganın saçması kazara esnafı vurdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada tüfekten çıkan saçma, olay yerinde iş yeri bulunan bir esnafı yaraladı.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Meserret Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde G.Y. isimli şahıs ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu G.Y. isimli şahıs elindeki tüfekle tartıştığı şahsa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, olay yerinin yakınında iş yeri bulunan Erkan Ç.'ye isabet etti. Saçmaların hedefi olan Erkan Ç. yaralanırken, 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili G.Y. isimli şahsı gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.