Silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki C.S. silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.