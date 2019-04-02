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Silahlı saldırgan yakalandı

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 30 Mart'ta saat 02.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.(33) yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.T.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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