Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde taksi durağında çalışan kişiye silahla ateş açan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün 19 Mayıs Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bindiği ticari taksi ile diş hastanesi yanında bulunan taksi durağına gelen Mahmut Ç., burada araçtan inerek durakta bulunan H.Ö.'ye silahla bir el ateş etti. Kaçan H.Ö.'ye kurşun isabet etmezken, Mahmut Ç. ise kendisini olay yerine getiren ticari taksiye binerek kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri caddeyi trafiğe kaparak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Mahmut Ç.'yi Sanayi Sitesi tren yolunda kovalamaca sonucunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut Ç.'yi olay yerine getiren taksici de İlçe Emniyet Müdürlündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı şüphelisi Mahmut Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.