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Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir genç çalıştığı halde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir genç çalıştığı halde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.


Olay, Fatih Mahallesi Sancak Sokak'taki Sebze ve Meyve Hali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde kahvecilik yapan Murat Ö.(31), hal çıkışında karşılaştığı 18 yaşındaki Murat Ö.'ya silahla ateş etti. Sağ ayağından aldığı kurşunla yaralanan Murat Ö. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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