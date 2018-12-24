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Silahlı yaralama zanlısı 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar alanı mevkisindeki bir gazino önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin tabancayla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen M.K., D.Ç. ve B.K , Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındılar. Olayla ilgili 1 kişinin firarda olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor

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