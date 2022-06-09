Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Edimine bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.K. (34) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili T.T. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.