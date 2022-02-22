İhlas Haber Ajansı

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Silahlı yaralamaya 3 gözaltı

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan R.D.(49) yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.D. tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.A., E.G. ve Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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